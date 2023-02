Há escolas a convocar todos os funcionários para garantir serviços mínimos

À porta das escolas de Guimarães, mesmo os pais que concordam com a greve começam a mostrar cansaço.

O primeiro dia de serviços mínimos em algumas das Escolas do Agrupamento Santos Simões, em Guimarães, foi de serviços máximos porque, para garantir o que foi determinado pelo Tribunal Arbitral, o diretor teve que convocar todos os assistentes operacionais. O impacto da medida está a ser aliviado por algumas das escolas do concelho estarem em pausa letiva, por já funcionarem no sistema de semestres.

À primeira hora da manhã havia, esta quarta-feira, menos carros do que é habitual, na entrada da Escola EB 2,3 João de Meira, no centro da Cidade Berço. O primeiro dia de cumprimento dos serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral coincidiu com a pausa letiva de três dias, do final do primeiro semestre. Todavia, Ana Isabel Baptista congratula-se por poder deixar o filho, de 10 anos, no centro de estudo que funciona no estabelecimento escolar. "Até agora, quando a escola fechava também não funcionava esta componente", refere. Esta mãe é "100% a favor" das reivindicações que estão na origem desta greve, mas deixa alguns reparos. "Está a afetar demasiado e não nos podemos esquecer que é uma greve que se segue a uma pandemia em que os alunos já perderam muitos conteúdos", lembra. "Não nos podemos esquecer que há meninos que a única refeição quente que fazem diariamente é na escola", acrescenta.