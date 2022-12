Há escolas fechadas e outras a meio-gás de norte a sul do país

"Em muitos locais, de norte a sul do país, há muitas escolas fechadas e a meio-gás. Esta greve está a superar todas as nossas expectativas. Há muitos colegas surpreendidos pela mobilização", afirma André Pestana, coordenador do Sindicato de Todos os Professores (S.TO.P), que deu início, esta sexta-feira, a um protesto por tempo indeterminado.

"Esta greve é diferente das habituais, estamos a apelar aos professores para estarem à frente das escolas para explicar os motivos desta greve, até aos pais, porque esta greve é pela defesa da qualidade de ensino. Há um grande despertar nacional. Finalmente a classe docente está-se a erguer depois de muitos anos oprimida, explorada, roubada, desprestigiada", sustenta o dirigente ao JN, falando do descontentamento da classe.

Questionado sobre as escolas encerradas, André Pestana promete, para o final do dia, uma lista mais completa. Para já, dá exemplos: "A Escola de Oliveira do Bairro, Aveiro; o Agrupamento de Escolas de Vialonga; a Escola Básica N.º 1 de Rebordosa, Agrupamento de Escolas de Vilela, Paredes, a EB 2/3 Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia; o Agrupamento de Escolas da Pontinha; a Escola Básica Almeida Garrett, na Amadora; a Escola Básica e Secundária de Ourém; a EB1 de Telheiras, em Lisboa, está encerrada; a Escola Básica Dr. Vasco Moniz (1.º e 2.º ciclos) do Agrupamento de Escolas Alves Redol, em Vila Franca de Xira, está encerrada". Na página de Facebook do S.TO.P São citados mais exemplos, como o da Escola Básica de Castelo de Paiva, com quase todos os docentes em greve, e o da EB 2/3 Fernando Pessoa, em Lisboa, que está encerrada, ou do Agrupamento de Escolas de Carmen Miranda, no Marco de Canaveses, também alegadamente fechado. A Escola Secundária de Paços de Ferreira também aderiu.

"É um grande sucesso um pouco por todo o país. É uma grande luta nacional que vai continuar para a semana", sentencia o coordenador sindical que denuncia ainda uma situação. "Na EB 2,3 Valadares, em Vila Nova de Gaia, apenas um professor não fez greve e centenas e centenas de alunos entraram na escola e ficaram à chuva, uma total irresponsabilidade do diretor da escola, que não a encerrou", alega.

André Pestana apela ao Ministro da Educação que tenha "bom senso e pense nos alunos". "Há milhares e milhares de alunos que estão sem aulas a uma ou mais disciplinas", uma situação que se arrasta nos últimos anos e que os prejudica. "Isso é fruto das políticas educativas que têm atacado os profissionais de educação e que levam professores e educadores a abandonar o ensino e a ir para posições mais apetecíveis em termos económicos, sem tanta burocracia, sem stress, e também afastam os mais jovens da escolha da profissão", sentencia o sindicalista. A par disso, há professores sem "as devidas habilitações profissionais" a dar aulas.

"É como ser operado por um médico que não tem a especialidade de cirurgião. Não podemos aceitar isto. Estamos a falar do futuro do país", critica.

Sustenta ainda que "os professores perderam, desde 2009, mais de 20% do poder de compra, o que é muito significativo". Uma das reivindicações passa pelo aumento do salário.

Recorde-se que esta greve nacional acontece numa altura em que o Ministério da Educação está em negociações com os sindicatos, que se têm mostrado contra a maioria das propostas da tutela. Os outros sindicatos de professores não aderiram à paralisação, mas agendaram uma manifestação para março de 2023 e vigílias em vários pontos do país. O S.TO.P tem ainda agendada uma grande manifestação a 17 de dezembro, em Lisboa.