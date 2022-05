Inês Schreck Hoje às 07:30 Facebook

Luís Meira, presidente do INEM, olha com preocupação para a inoperacionalidade das VMER nas zonas com pior cobertura.

"Recusa julgar a floresta pela folha", mas vê com preocupação a inoperacionalidade das VMER no interior. Embora reconheça as dificuldades dos hospitais em fixar médicos, o presidente do INEM não lhes retira responsabilidades.

As VMER estiveram indisponíveis milhares de horas. Como se explica?