"Há maioria no Parlamento para anular veto à eutanásia" , diz BE

JN com Lusa Hoje às 19:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A coordenadora o Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, considerou este domingo que "não há qualquer razão" para que não haja uma lei sobre a eutanásia, porque existe "maioria no Parlamento para ultrapassar um veto" do presidente da República.

"Esta questão é debatida há mais de 20 anos em Portugal. No Parlamento, já vamos na terceira legislatura de debate. Ouviu-se toda a gente, estamos a fazer uma lei muito cuidadosa, bebe as melhores práticas internacionais e rejeita os perigos que, internacionalmente, foram vistos. Temos a melhor das leis e temos uma maioria no Parlamento para ultrapassar um veto", vincou a líder dos bloquistas, na Póvoa de Varzim.

Para Catarina Martins, ao contrário do que defende o Chega que já apelou ao veto presidencial, "não há qualquer razão para que não haja uma lei [sobre a eutanásia]". "Sobretudo não há qualquer razão para que, em Portugal, não tenhamos uma lei com esse respeito pelas pessoas que, no fim da vida, estão em grande sofrimento", acrescentou ainda.

PUB

Lembrando o empenho do antigo coordenador João Semedo, Catarina Martins apontou que a eutanásia, que vai ser votada, quarta-feira, no Parlamento, é "uma lei muito importante" para o BE. "É uma lei que tem a ver com o respeito pela vida até ao final, que tem a ver com a empatia, com o respeitar o sofrimento uns dos outros e respeitar a escolha que cada pessoa possa ter. Trabalhamos muito por ela. Estou certa de que vamos ter, finalmente, a lei João Semedo".