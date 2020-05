Há mais 15 mortes e 480 infetados por Covid-19 em Portugal

Rita Neves Costa Hoje às 12:58 Facebook

Nas últimas 24 horas morreram mais 15 pessoas com covid-19 em Portugal. O total de vítimas mortais desde o início da pandemia é agora de 1089.

Face ao dia anterior, houve um pequeno aumento no número de mortes: na terça-feira foram registadas mais 11 vítimas mortais, esta quarta-feira foram 15. O total de mortes desde o início da pandemia é agora de 1089. Ainda segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, o número de infetados teve um aumento substancial: ontem existam mais 178 doentes, hoje são mais 480. No total, 26182 pessoas ficaram infetadas em Portugal.

O número de recuperados teve um crescimento considerável. Há mais 333 doentes recuperados da infeção do novo coronavírus, o que perfaz um total de 2076 esta quarta-feira.

Há também 838 pessoas internadas (um aumento de 20 pessoas face a ontem) e há mais duas pessoas em cuidados intensivos nas últimas 24 horas (136 no total). Mais de 24 mil pessoas estão a recuperar em casa e 2492 aguardam ainda os resultados do teste à covid-19.

Número de casos confirmados Foto: DGS

A região Norte continua a deter o maior número de mortes com 623 vítimas mortais e 15256 infetados. Lisboa e Vale do Tejo regista 226 mortes e 6641 doentes, a seguir vem o Centro com 3505 infetados e onde 213 pessoas morreram com covid-19. O Alentejo continua a registar uma vítima mortal com 220 doentes. O Algarve regista 13 mortes e 342 contágios.

O número de mortes mantém-se no arquipélago dos Açores (13) e na Madeira (0). As duas regiões juntas têm 218 pessoas com o novo coronavírus.

Na terça-feira foi registada a primeira vítima mortal com menos de 40 anos. Nas últimas 24 horas, os números nesta faixa etária não se alteraram. Dez pessoas com menos 50 anos morreram com covid-19, de acordo com os últimos dados da DGS. Os doentes com idade superior aos 80 anos continuam a ter o maior número de mortes (712 em ambos os sexos).

Nos concelhos com mais casos confirmados, Lisboa (1627), Vila Nova de Gaia (1425), Porto (1266) e Matosinhos (1153) são os que continuam à frente no número de contágios.