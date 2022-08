Há mais 2300 doentes por dia nas urgências do que em 2021

Afluência aos serviços cresceu 31% e está muito próxima dos níveis pré-pandemia. Já não é o inverno a ditar maior procura: maio foi o mês mais crítico com 657 mil casos.

A procura pelas urgências hospitalares do Serviço Nacional de Saúde cresceu, entre janeiro e julho deste ano, 31% face ao mesmo período do ano passado. Todos os dias, há mais 2300 pessoas a procurar estes serviços do que em 2021, cerca de 40% sem necessidade clínica urgente, criando saturação e dificuldades de resposta aos doentes mais graves.

Os números estão próximos dos valores pré-pandemia, mas em contexto de carência de profissionais de saúde nas urgências e de crescente indisponibilidade de médicos internos para trabalho extraordinário acima das 150 horas anuais (ler texto ao lado), tornam-se mais difíceis de gerir.