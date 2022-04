Há mais 32 zonas com Bandeira Azul este ano 

Portugal tem, este ano, 431 praias, marinas e embarcações com a Bandeira Azul, galardão que distingue as zonas com maior preocupação ambiental no país.

O galardão é atribuído a mais 32 locais que no ano passado, sendo o Algarve a zona do país com mais, 98. Segue-se o norte do país, com 85, e a zona do Tejo, entre Nazaré e Sines, com 84. Este ano, o Norte ultrapassou o Tejo.

O Centro (51), os Açores (49), o Alentejo (42) e a Madeira (28) completam a lista de zonas distinguidas pela Informação e Educação Ambiental, Qualidade da Água, Gestão Ambiental e Equipamentos, Segurança e Serviços, os critérios para a atribuição do galardão.