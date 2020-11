Há mais 77 concelhos com recolher obrigatório, são 191 no total

Hoje às 00:28 Facebook

Medidas mais restritivas como o recolher obrigatório, no âmbito do estado de emergência devido à covid-19, passam a incluir mais 77 municípios a partir desta segunda-feira, atualizando para 191 o número de concelhos com risco elevado de transmissão do novo coronavírus.

As medidas do estado de emergência, que vigora até 23 de novembro, prevêem a proibição de circulação na via pública durante a semana, entre as 23 horas e as 5 horas, e no próximo fim de semana, entre as 13 horas e as 5 horas do dia seguinte.