Há mais de 23 mil proprietários que arriscam multas por não limparem terrenos

Até maio, GNR levantou 369 autos por queimadas ilegais. Há mais de 23 mil proprietários em risco de ser multados.

Flávio Pereira, 40 anos, sobe com destreza, em pouco mais de um minuto, os 100 degraus que levam ao topo do posto de vigia de Santa Luzia, em Viseu, de construção em metal. É no topo, num pequeno compartimento, que se alcança uma ampla vista sobre a cidade, para as serras da Estrela (Covilhã) , do Caramulo (Tondela) do Montemuro (Castro Daire) e São Macário (S. Pedro do Sul).

Flávio, apicultor com mais de 300 colmeias no distrito, assume o lugar de vigia entre 7 de maio e 7 de novembro. Oito horas por dia, cinco dias por semana, é como um radar em defesa da floresta, atento a queimas, queimadas e incêndios. "A primeira coisa que faço é dar um olhar geral por toda a zona, levo cerca de cinco a dez minutos", conta.