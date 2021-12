Há mais de mil militares em missões e muitos passam quadra natalícia longe da família

Ana Correia Costa Hoje às 09:01 Facebook

Forças Armadas e GNR integram contingentes na União Europeia, ONU e NATO, para garantir segurança ou dar formação.

Entre Forças Armadas e GNR, são quase 1200 os militares portugueses destacados em missões por vários pontos do globo. Muitos vão passar a quadra natalícia nos países onde estão colocados, longe das famílias, uma contingência que se repete para alguns e é inerente à vida militar.

Do conjunto do Exército, Armada e Força Aérea, estão empenhados 1132 operacionais em 28 missões da União Europeia (UE), NATO e ONU e, ainda, em missões bilaterais e multilaterais, na área da segurança de países amigos. As Forças Armadas estão presentes em países como a República Centro-Africana, Moçambique, Mali, Somália e Afeganistão, entre outros.