Há mais duas mortes e 255 infetados com covid-19 em Portugal

Portugal registou esta quinta-feira mais duas vítimas mortais e 255 novos casos de infeção do novo coronavírus.

Mapa com casos de covid-19 por regiões Foto: DGS

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal regista até ao momento 1727 vítimas mortais e 50 868 casos confirmados desde o início da pandemia. Há ainda mais 265 casos recuperados, num total de 36 140 doentes que escaparam à covid-19. Mais de 1600 pessoas (1616) estão a aguardar o teste ao novo coronavírus e 35 741 estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

Nos hospitais permanecem 403 doentes internados (o mesmo número face ao dia anterior), sendo que 42 pessoas estão nos cuidados intensivos (menos um doente do que ontem). As duas vítimas mortais registadas esta quinta-feira são dois homens: um com idade entre os 70 e os 79 anos e outro com mais de 80 anos. Ambos residiam na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Dos novos casos (255), 41 foram registados na região Norte, seis no Centro, 176 em Lisboa e Vale do Tejo, 11 no Alentejo, 20 no Algarve e mais um caso no arquipélago dos Açores. Lisboa continua a ser o município com mais casos reportados de covid-19 (4408), segue-se Sintra com 3695 casos confirmados e finalmente Loures com 2284 infeções registadas.