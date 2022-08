Há mais espaços que recebem animais mas adesão ainda não é generalizada

Está a aumentar o número de estabelecimentos comerciais que permitem a entrada e permanência de animais de estimação no interior dos seus negócios.

No entanto, quatro anos após a entrada em vigor da legislação, a adesão ainda não é generalizada. Embora admita que, em algumas parte do país, "sente-se um aumento de interesse" por parte da restauração em aderir à lei, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) afirma que "a adesão pela opção de permitir animais nos estabelecimentos é muito reduzida". Já a provedora do Animal considera a lei positiva, mas admite que "não é um tema fácil". Para Laurentina Pedroso, é necessário "conhecimento, bom senso e educação" (ler entrevista).

A lei que permite o acesso de animais em espaços comerciais fechados entrou em vigor em 2018. Abrange o comércio, serviços e restaurantes. No entanto, a permanência dos animais dentro dos estabelecimentos só é permitida caso a entidade exploradora dê o seu consentimento e terá de afixar um dístico à entrada.