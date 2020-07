Há mais experiência no SNS mas inverno traz preocupação

Inês Schreck Hoje às 13:27 Facebook

Hospitais preparam-se para época mais difícil: S. João e Santa Maria querem mais profissionais e espaços de isolamento com pressão negativa. Tratar doentes covid e não covid é o grande desafio.

Os termómetros andam acima dos 30 graus, mas por estes dias já há hospitais do país a preparar-se para o frio e a chuva. A mudança de estação trará as habituais doenças respiratórias e a gripe que, por si só, chegam para congestionar os serviços. Mas, este ano, a coabitação daquelas patologias com a covid-19 traz "preocupação acrescida".