Há mais gente a morrer em acidentes com motas

Alexandra Figueira Ontem às 22:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas rodas são 5% dos veículos, mas respondem por 12% dos acidentes.

O número de veículos de duas rodas a circular nas estradas está a aumentar a cada ano. Em 2019, havia quase 400 mil motociclos a circular nas estradas, mais 11,5% do que no ano anterior. E o número de mortes subiu quase na mesma proporção: em 2019, entre condutores e passageiros, morreram 116 pessoas, mais 10% do que no ano anterior.

O mesmo aconteceu nos ferimentos - está a subir o número de feridos graves e leves. Contas feitas, as duas rodas são 5% do total de veículos a circular nas estradas, mas foram responsáveis por 12% dos acidentes. Além dos números absolutos, a ANSR fez também cálculos ao número de acidentes, ponderado por cada cem veículos em circulação. E concluiu que, nos anos entre 2010 e 2019, houve mais acidentes com vítimas (uma subida de 10%), mas menos mortes (uma descida de 43%).