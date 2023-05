Há mais padres e leigos a serem suspensos por abusos

Emília Monteiro Hoje às 22:13 Facebook

Comissões diocesanas garantem que, além das vítimas, há sacerdotes e responsáveis paroquiais que estão a pedir ajuda psicológica e psiquiatra.

Após novas denúncias, estão a ser suspensos de funções sacerdotes e leigos com responsabilidades paroquiais por suspeitas de abusos sexuais. A informação, avançada ao JN por Paula Margarido, secretária da Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores, revela ainda que continuam a chegar denúncias de abusos sexuais perpetrados por sacerdotes e por leigos bem como pedidos de apoio psicológico e psiquiátrico por parte de abusadores ou "potenciais abusadores". "É a nova realidade das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores", afirmou.

A suspensão de sacerdotes e leigos está a ser feita "por cada diocese, sem notícia pública". "As comunidades sabem dos afastamentos porque deixam de ver as pessoas a participar na vida paroquial", refere Paula Margarido, garantindo que "em caso de dúvida, a resposta será sempre suspender provisoriamente as pessoas para que se apure a verdade".