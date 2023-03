Há mais pais a passarem primeiros dias com o bebé

Zulay Costa Hoje às 22:25 Facebook

Está a aumentar o número de homens que requer o subsídio parental inicial atribuído pela Segurança Social, sinal de que há cada vez mais pais a quererem desfrutar dos primeiros dias após o nascimento dos filhos.

O peso dos homens entre o número total de beneficiários do subsídio passou de 29,5% em 2010 para 34,8% no ano passado. E a tendência mantém-se em janeiro de 2023, num momento de ligeira recuperação dos nascimentos, após o mínimo histórico atingido em 2021. Este domingo celebra-se o dia do pai.

Em janeiro deste ano, o subsídio parental inicial foi atribuído a 40 728 pessoas, sendo que os beneficiários do sexo masculino representavam já 36,5% do total.