Há mais pessoas a morrer na estrada com droga no sangue

Maioria dos autopsiados "positivos" combinou álcool com estupefacientes. Concentração de substância psicoativa está a aumentar em condutores com canábis.

As vítimas mortais de acidentes rodoviários com droga no sangue estão a aumentar. Em 2021, das 494 pessoas autopsiadas pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) para a presença de substâncias psicotrópicas, 76 testaram positivo, cerca de 15% do total. Do ano passado face a 2017 e a 2020, o aumento em 2021 foi de 33% e de 17%, respetivamente. A maioria combinou álcool e droga, seguido do consumo de opiáceos e de canabinoides, derivados da canábis. A principal substância psicoativa, o THC, "está mais potente", diz Mário Dias, assessor do INMLCF.

O especialista explica que, "embora ligeira", a presença de substâncias psicotrópicas no sangue de vítimas mortais em acidentes "não está a diminuir". Os dados da Medicina Legal, enviados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), revelam que subiu também o número de envolvidos ("intervenientes") em sinistros que testaram positivo a drogas. Foram 698 em 2021, mais 117 do que em 2017.