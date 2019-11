Há mais pessoas com deficiência no Estado mas abaixo da meta

Alexandra Figueira Hoje às 13:44 Facebook

No setor público, 5% das contratações deviam ser de pessoas com deficiência. Lei das quotas no privado arranca no próximo ano.

Em sete anos, o número de pessoas com deficiência a trabalhar no Estado subiu 48%, mas continua longe da meta definida pelo Parlamento. No ano passado, estes trabalhadores representavam 2,58% do emprego público, pouco mais de metade do objetivo de 5% plasmado em lei, em 2004. Em outubro completaram-se dez anos da ratificação por Portugal da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Paula Campos Pinto, do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, constata haver mais funcionários públicos com deficiência, mas admite que não resulte apenas de novas contratações. "Há um envelhecimento na Função Pública e a subida pode refletir incapacidades geradas pela idade, como doenças crónicas", diz.