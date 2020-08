Há mais três mortes e 290 infetados por covid-19 em Portugal

Rita Neves Costa Hoje às 14:39, atualizado às 15:01 Facebook

Portugal registou esta sexta-feira mais três vítimas mortais e 290 novos casos de SARS-CoV-2.

Mapa de Portugal com casos de covid-19 Foto: DGS

Desde o início da pandemia, 1746 pessoas morreram e foram registados 52351 casos confirmados do novo coronavírus em Portugal. Nas últimas 24 horas, 247 doentes recuperaram do vírus, num total de 38087 casos recuperados. Esta sexta-feira, 7 de agosto, 1425 pessoas aguardavam por resultados aos testes da SARS-CoV-2.

Dos novos casos, 61 surgiram na região Norte, 14 são no Centro, 208 doentes foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (onde foram também assinaladas as três vítimas mortais), mais seis casos no Algarve e mais dois no arquipélago da Madeira.

Com estes números, o total seria de 291, porém a Direção-Geral de Saúde fez uma correção nos números relativos à região do Alentejo, com menos um infetado do que no dia anterior (761 casos). "O relatório de hoje reflete uma descida do número total de casos da região do Alentejo, por força da necessidade de correção da série histórica e da real atribuição dos mesmos a outras regiões de saúde", esclarecem no boletim.

Há menos 13 pessoas internadas com covid-19 (356) e menos seis doentes nos cuidados intensivos face ao dia anterior (36). As mortes registadas são duas mulheres com idades entre os 70 e os 79 anos e um homem com mais de 80 anos.