Há médicos internos com mais de 650 horas extra este ano

O bastonário da Ordem dos Médicos reuniu esta terça-feira com médicos internos da especialidade de Ginecologia/ Obstetrícia e fez saber que há um hospital do país em que todos os médicos internos contam mais de 650 horas extraordinárias entre janeiro e agosto deste ano. Um "volume inaceitável", próximo da "escravatura", classificou Miguel Guimarães.

Após a reunião com os internos, em declarações aos jornalistas, o bastonário referiu que "alguns médicos estão a ser pressionados" para fazerem muitas horas para além do período normal de trabalho, com prejuízo para a sua formação específica.

"Uma das médicas disse-nos que entre janeiro e agosto todos os internos do hospital onde trabalha fizeram mais de 650 horas extraordinárias", afirmou Miguel Guimarães, sem especificar o hospital em causa "para não denunciar" a fonte.

Um "número inaceitável" que se continuar assim, significa que há médicos que podem ultrapassar as mil horas extraordinárias por ano, quando legalmente estão obrigados a fazer 150 horas.

Situações que não afetam apenas a especialidade de Ginecologia e Obstetrícia e que colocam em causa a continuidade destes médicos no Serviço Nacional de Saúde, alertou o bastonário.

Recorde-se que no início do mês, cerca de cem internos de Ginecologia/ Obstetrícia, de um total de 280, enviaram uma carta à ministra da Saúde a informar que entregaram escusas de responsabilidade para os casos em que estiverem destacados para a urgência e as escalas estiverem incompletas e que se recusam a fazer mais de 150 horas extra/ano ou mais de 12 horas de trabalho suplementar, num único período, em cada semana.

Tal como referiu ontem ao JN, perante estas recusas e "pelo facto de o Ministério da Saúde ainda não ter tomado decisões importantes", o bastonário dos Médicos teme que "setembro possa ser pior do que agosto".