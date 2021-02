Há menos 100 concelhos em risco extremamente elevado

Alfredo Maia Hoje às 20:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de concelhos portugueses em situação de risco pandémico de covid-19 extremamente elevado (mais de 960 casos por 100 mil habitantes cumulativos a 14 dias) baixou de 219 para 119 (-100) na última semana, com um desagravamento em 132 municípios.

De acordo com o relatório da situação da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado nesta segunda-feira, o número de municípios em risco muito elevado (entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes) subiu de 58 para 126 (+68), quando se compara os períodos de 20 de janeiro a 2 de fevereiro e 27 de janeiro e 9 de fevereiro.

Os dados indiciam uma descida da incidência da doença, prevendo-se que o próximo relatório semanal possa refletir a quebra de casos ao longo dos últimos dias, se esta se mantiver. Segundo o mesmo relatório, em todo o dia de domingo registaram-se 1 303 casos de contágio e 90 óbitos.

Somados, o número de concelhos naqueles dois graus de incidência a 14 dias (níveis de risco) soma 245, menos 32 do que os 277 do relatório anterior. Apenas dois concelhos agravaram o seu estado de risco, de muito elevado para extremamente elevado - Ferreira do Alentejo, que passou de 778 para 994 casos; e Serpa, de 874 para 1077. Em contrapartida, 132 municípios viram desagravada a sua situação e 174 mantêm.

Do conjunto dos 308 municípios, apenas 15 viram subir o número de casos por 100 mil habitantes cumulativos a 14 dias, destacando-se o de Castanheira de Pêra, que é o que mais sobe (+ 1492 acima dos 2104 da semana anterior) e que mais casos apresenta no país - 3596.

Dos 291 que veem diminuir aceleradamente o número de casos, fica à frente Penedono, que desceu 4129, de 5789 para 1660 contágios por 100 mil habitantes, isto é, menos 4129, seguindo-se Castelo de Vide, de 6680 para 3083 (-3597).