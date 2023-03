Há menos 144 freguesias em risco de incêndio do que em 2019

Desde 2019, houve uma diminuição de 144 freguesias consideradas mais propícias ao perigo de incêndio rural. Há quatro anos, foram identificadas 1142 e em 2023 passaram a ser apenas 998. Fonte do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) explica ao JN que o cálculo seleciona de "forma automática" o conjunto de freguesias com o índice de prioridade mais elevado.

"Em cada ano, normalmente, saem freguesias que no ano anterior viram uma parte substancial do seu território afetado por incêndios, e entram novas freguesias, que sobem na lista de priorização", justifica a mesma fonte do ICNF. A seleção é feita tendo em conta "a carta de perigosidade conjuntural produzida no início de cada ano e os valores naturais e florestais mais relevantes a preservar".