Há menos 296 mil portugueses em risco de pobreza

Depois da inversão registada em 2021, população em risco de pobreza ou exclusão social reduziu-se em três pontos percentuais, para os 19,4%. São agora dois milhões

Após o travão, ocorrido em 2021, em plena pandemia, na descida da taxa de risco de pobreza iniciada em 2015, o ano passado fecha com menos 296 mil portugueses naquela condição. Os dados, ainda provisórios, nesta sexta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), dão conta que a percentagem de população em risco de pobreza ou exclusão social recuou para os 19,4%, menos três pontos percentuais (p.p.) face a 2021. São, agora, 2,006 milhões de portugueses naquela condição. Num rosto que se mantém feminino, infantil e idoso.

Tomando por base o indicador alinhado com a estratégia Europa 2030 - que pondera condições de pobreza relativa, de privação material e severa e de intensidade laboral per capita muito reduzida -, a população em risco de pobreza ou exclusão social, no ano passado, fechou nos 19,4%. Numa leitura regional, o risco de pobreza aumentou e mantém-se em níveis elevados nos Açores (29,6%, mais 1,9 p.p.) e na Madeira (29,6%, mais 1 p.p.). Mesmo assim, abaixo dos valores verificados em anos pré-pandemia, acima dos 30%.