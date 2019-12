Há menos médicos aposentados a voltar ao ativo no SNS

Ana Gaspar Hoje às 14:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A entrada de mais recém-especialistas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) pode ser uma das razões que estão a afastar os médicos aposentados do regresso ao ativo.

Em 2018, havia 252 profissionais aposentados nestas condições. Este ano, até setembro, eram 232. De acordo com o Relatório Social do Ministério da Saúde e do SNS, foi nos anos de 2016 e 2017 que mais médicos quiseram regressar. Em 2016, foram 301 e, em 2017, 344.

Dos 232 contratados nos primeiros nove meses do ano, 128 têm a especialidade em medicina geral e familiar (MGF). Os restantes são especializados em áreas hospitalares.