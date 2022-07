Há menos professores a pedirem para dar aulas perto de casa

Mudança das regras reduz o número de solicitações de mobilidade por doença. Baixas médicas podem disparar.

O número de professores que pediu mobilidade por doença baixou de dez mil para cerca de 7500, em relação a 2021, sobretudo devido à alteração daquele regime, nomeadamente a introdução de um critério de distância. Contudo, houve mais de 1500 docentes que apresentaram exposições ao Ministério da Educação, na expectativa de que ainda possam ser colocados em escolas mais próximas da área de residência. O ministro João Costa vai ser ouvido esta quarta-feira, no Parlamento, sobre as alterações ao regime de mobilidade por doença.

"Segundo o Ministério da Educação, no ano passado, foram apresentados cerca de dez mil pedidos de mobilidade por doença e, agora, disseram-nos que foram apresentados 7500", revela, ao JN, Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof (Federação Nacional de Professores). A informação foi transmitida na sexta-feira, quando foi entregar as exposições de 46 docentes "prejudicados pelas novas regras" e que pediram a análise dos seus processos. Outros optaram por entregar as suas próprias exposições.