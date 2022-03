Há muitas crianças com paralisia cerebral fora do Pré-Escolar

Enzo Santos Ontem às 22:10 Facebook

Cerca de 38% das crianças não nascidas em Portugal, mas que residem no país, não frequentam o Ensino Pré-Escolar. Já, entre as crianças portuguesas com a mesma patologia, há 15% que estão fora do jardim de infância. A falta de confiança dos pais nas instituições de ensino leva a que optem por essa decisão.

Estas são algumas das conclusões do 5.º relatório anual do Programa de Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral, que será apresentado esta segunda-feira na Gulbenkian. Daniel Virella, coordenador daquele programa, explicou, ao JN, que a mobilidade configura uma das dificuldades que estas crianças e as suas famílias enfrentam para conseguir ter acesso ao Ensino Pré-escolar, como, por exemplo, a falta de viaturas com capacidade para transportar uma cadeira de rodas. Mas não é único motivo.

A falta de confiança dos pais nas instituições é apontada, também, como uma forte causa. Uma grande parte dos pais considera que a criança "não será devidamente cuidada no Pré-Escolar" devido à falta de profissionais habilitados, argumenta o coordenador do programa. Entre 10% a 15% destas crianças são incluídas em turmas gerais, mas gozam de períodos de adaptaçao em turmas especiais. Crianças que sofrem desta condição necessitam de um apoio personalizado adaptado às suas dificuldades, assinala Daniel Virella.