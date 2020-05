"Há outras prioridades". Ana Gomes ainda não sabe se avança com candidatura a Belém

JN Hoje às 00:35 Facebook

Ana Gomes afirmou este domingo, no seu habitual espaço de comentário na SIC Notícias, que ainda não decidiu se vai mesmo avançar com uma candidatura à presidência da República, reconhecendo que, neste momento, existem "outras prioridades".

"Não tenho prazo, nem há pressa", sublinhou, agradecendo, ainda assim, todas as mensagens de apoio que tem recebido.

Em relação às declarações feitas esta semana pelo presidente do PS, Carlos César, que garantiu não votar num candidato ou candidata presidencial "distante das pessoas, rude e divisionista", a militante do partido socialista preferiu manter-se em silêncio.

De recordar que também o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, repudiou, no início da semana as críticas "inaceitáveis" feitas pela ex-dirigente socialista sobre a ausência de democracia interna no partido. Em causa estavam as declarações da ex-eurodeputada a lamentar que o primeiro-ministro, António Costa, tenha antecipado uma vitória de Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais.

Durante o habitual comentário de domingo, Ana Gomes realçou ainda o trabalho feito tanto pela ministra da Saúde como pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e cientistas envolvidos na investigação da pandemia, frisando, contudo, que é preciso centrar atenções na crise que se aproxima.

Além disso, considerou que o lay-off poderá ter de ser prolongado até ao final do ano, assim como as moratórias de crédito.