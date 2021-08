Há pedidos de comida ao domicílio a chegar sem contribuinte na fatura

Carla Sofia Luz Hoje às 08:54 Facebook

Muitos restaurantes que trabalham com Uber Eats, Bolt Food e Glovo não cumprem pedido. Despesa fica fora do IVAucher.

Há restaurantes que enviam comida ao domicílio através das plataformas eletrónicas da Uber Eats, da Glovo e da Bolt Food que não estão a emitir a fatura com o número de contribuinte (NIF), apesar do pedido expresso do cliente. Muitos consumidores nem sequer se apercebem que a despesa não está a entrar, automaticamente, no seu e-Fatura, o que faz com que também não conte para o programa de descontos IVAucher. Ao JN, a Autoridade Tributária confirma ter recebido denúncias.

Foi a consultar, no portal da Finanças, o saldo acumulado no IVAucher que João Guedes descobriu que muitos dos pedidos de refeição que tem feito através das plataformas chegam às suas mãos sem a fatura com NIF.