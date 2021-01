Há profissionais que vão ter de devolver prémio covid-19

Inês Schreck Hoje às 22:01 Facebook

Twitter

Partilhar

No Centro Hospitalar do Universitário do Porto há profissionais de saúde que estão a ser notificados para devolver o prémio atribuído pelo trabalho prestado no âmbito da pandemia covid-19. O Bloco de Esquerda já pediu esclarecimentos ao Governo.

Alguns profissionais de saúde do Centro Hospitalar e Universitário do Porto (CHUP), incluindo enfermeiros, deverão ter uma redução no vencimento deste mês. O prémio que receberam em dezembro pelo trabalho prestado no primeiro estado de emergência foi mal atribuído e vai ser deduzido nos salários.

Para justificar o sucedido, o CHUP explica que teve pouco tempo para enviar a lista dos trabalhadores que deviam receber o prémio.

"Foi dado um período de tempo curto para reportar superiormente a lista de colaboradores elegíveis", refere a unidade, adiantando que o prémio foi atribuído a 19% dos cerca de 5000 colaboradores. "A tarefa foi complexa, implicando níveis sucessivos de validação, nomeadamente das chefias diretas e das hierarquias intermédias", adianta, notando que foi dada oportunidade aos não contemplados de pedirem a reavaliação da situação.

Porém, na revisão das decisões, foram detetados casos que não cumpriam todos os critérios.

PUB

"Por rigor e equidade, nesta segunda fase, foram revistas sistematicamente todas as situações, levando à inclusão de mais 410 colaboradores; simultaneamente verificámos a existência de situações que as chefias intermédias tinham considerado, mas que o Conselho de Administração não validou por não cumprirem inequivocamente todos os critérios", acrescenta CHUC.

Salientando que percebe a "desilusão e o impacto de tal medida", mas que "seria injusto ter decisões desiguais", o CHUP garante que tentará encontrar uma forma de mitigar o impacto desta medida nos colaboradores atingidos.

O Bloco de Esquerda considera "inaceitável a atitude do centro hospitalar" e questionou o Ministério da Saúde sobre como pensa corrigir a situação.