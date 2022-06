Há quase 100 lojas que vendem produtos derivados da Canábis

Enzo Santos Hoje às 18:51 Facebook

Já há perto de cem lojas que vendem produtos derivados do cânhamo, variante da canábis, em Portugal, com procura de todas as idades, desde os 18 anos aos idosos. Os produtos mais procurados são à base do "vaping". O retrato nacional é traçado por Patrick Martins, presidente da Associação de Comerciantes de Cânhamo Industrial e diretor da Green Swallow, a maior franquia de lojas deste tipo de produtos, com 28 estabelecimentos.

Em Portugal, a venda de canábis não é legal (exceto produtos medicinais autorizados pelo Infarmed), pelo que estas lojas só podem vender produtos provenientes do cânhamo, à base de CBD, e com até 0,2% de THC - a substância que dá a "moca", explicou Patrick Martins, ao JN.

Atualmente, crescem os apelos pela legalização. Graça Castanho, fundadora da Canna Portugal e organizadora da 1.ª Expo Internacional de Cânhamo e Canábis em Portugal, alerta para um descontrolo de consumo e uma perda de oportunidade de desenvolvimento económico para Portugal. A exposição internacional realiza-se este sábado e domingo, no Centro de Congressos de Lisboa.



Estado comparticipante

O evento pretende atrair toda a "comunidade" para desmistificar os benefícios da planta e afastar o preconceito de que se trata de uma droga, frisa Graça Castanho.