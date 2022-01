Há quase 316 mil inscritos para voto antecipado em mobilidade

Carla Soares Hoje às 17:27 Facebook

Está apurado o número total de cidadãos eleitores que se inscreveram para o voto antecipado em mobilidade, no próximo domingo, dia 23. São 315 785, segundo disse ao JN o Ministério da Administração Interna (MAI). Número muito distante das estimativas do Governo, que tinha preparado a logística para 1,2 milhões de pessoas, com 2600 secções.

Aproveitando este balanço final de cinco dias de inscrição, o MAI volta a recordar que os eleitores que se tenham inscrito no voto antecipado em mobilidade podem sempre votar no dia 30, caso não exerçam o seu direito de voto no dia 23. E reforça "o apelo a todos para o rigoroso cumprimento das normas de segurança sanitária durante o exercício de voto, nomeadamente: utilização de caneta própria; utilização de máscara; distanciamento social e higienização das mãos".

Nas presidenciais de há um ano, em plena pandemia, 197 903 recenseados no território nacional votaram uma semana antes. Inscreveram-se 246 922 eleitores.

Nas legislativas de 2019, mais de 56 mil eleitores inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade. E votaram uma semana antes 50 638 eleitores.

Para o Parlamento Europeu, inscreveram-se 19 584 e votaram 13 455.