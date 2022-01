Há quatro agressões por dia nas escolas

Alexandra Inácio e Marisa Silva Hoje às 08:00 Facebook

Dados da PSP e da GNR mostram que o número de ofensas corporais dentro das instituições aumentou face a 2020 e diminuiu face a 2019.

Os núcleos da Escola Segura da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) registaram 431 agressões em ambiente escolar ao longo do primeiro período deste ano letivo. Feitas as contas, entre 1 de setembro e 15 de dezembro de 2021 houve, em média, quatro ocorrências por dia nas escolas. O número de agressões no primeiro período é superior aos casos registados no período homólogo de 2020 (houve 390 registos) e menor face a 2019 (531 casos). Amanhã, assinala-se o Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas.

A maioria das ocorrências passaram pelas mãos de agentes da PSP. Entre setembro e meados de dezembro, a PSP registou "361 ocorrências com ofensas corporais" nas escolas. Em 2020, nos primeiros três meses de aulas, tinham sido registados 312 casos e, em 2019, 531 situações. Já a GNR registou "70 agressões em ambiente escolar" no primeiro período, menos oito do que em igual período de 2020.