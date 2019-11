Há um site que reproduz (sem gaguez) os discursos de Joacine

Rita Neves Costa Hoje às 18:27 Facebook

Um projeto criado por um jovem de 23 anos retira o impacto e a importância da gaguez nas intervenções de Joacine Katar Moreira. O site semgaguez.pt transcreve na íntegra as ideias da deputada do Livre. O criador quer prestar um serviço à democracia.

A gaguez de Joacine Katar Moreira continua a não ser indiferente à maioria das pessoas que escute as intervenções da deputada do Livre no Parlamento. Para acabar com o estigma, João de Sousa, de 23 anos, criou o site semgaguez.pt, que reproduz por escrito os discursos da investigadora de 37 anos.

"O tempo e lugar para discutir se a existência dessa condição [gaguez] deveria ser uma condicionante foi durante o período eleitoral", explica o estudante de Estudos Europeus da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

O jovem considera "urgente" começar-se a discutir "o conteúdo das intervenções da deputada". Isto serve para quem apoia ou votou em Joacine nas eleições legislativas, no passado dia 6 de outubro, como para quem não se revê nas ideias do Livre.

Joacine já entrou em contacto com o criador do site através da rede social Twitter. "Mandou-me mensagem, congratulando o projeto por se querer focar no conteúdo e não na forma", adianta o jovem ao JN.

O feedback não foi todo ele fácil de digerir ou simpático para o estudante universitário. "Homem branco vem em salvação da donzela preta" foi um dos comentários negativos que recebeu na caixa de correio.

"Independentemente das minhas opiniões pessoais, o projeto vive da sua imparcialidade", esclarece João de Sousa, salientando o "desapego" a qualquer movimento ou partido político.

Pedro Nunes Rodrigues, membro da direção do Livre afirmou ao JN que Joacine "adorou a espontaneidade" da plataforma e não o encarou como "uma diferenciação negativa" face aos outros colegas do hemiciclo.

O site vive para já apenas do trabalho de João de Sousa. "Tenho um emprego a tempo inteiro e uma licenciatura para terminar, poderá ser necessário alguma ajuda", confessa ao JN.