"Há uma enorme falta de equidade no acesso ao superior"

Alberto Amaral esteve à frente da Agência de Avaliação e de Acreditação do Ensino Superior (A3ES) desde a sua fundação em 2008 até esta sexta-feira, dia 17. Antes de passar a pasta a João Guerreiro, o antigo reitor da Universidade do Porto alertou, numa entrevista ao JN, para a falta de equidade no acesso ao Ensino Superior e que o fim do numerus clausus pode matar as instituições do Interior.

Quantas instituições e cursos a A3ES fechou desde 2009?

Foram encerradas vinte e uma instituições (todas do ensino privado) e dois mil cursos.