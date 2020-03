Héli do INEM que caiu em Valongo voava muito baixo

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:02 Facebook

O helicóptero do INEM que caiu em Valongo há mais de um ano, matando quatro tripulantes, fazia um voo demasiado baixo para a zona e houve demasiada confiança do piloto em ultrapassar o obstáculo que provocou o acidente. A conclusão é da investigação concluída esta terça-feira.

"A investigação determinou como causa mais provável para o acidente o contacto do rotor principal da aeronave com o mastro de uma torre de radiodifusão", refere o GPIAAF - Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, que concluiu a investigação à queda daquela aeronave em dezembro de 2018.