Hepatite aguda em crianças deixa médicos em alerta

Os médicos estão em "alerta" com a hepatite aguda de origem desconhecida que está a afetar menores de dez anos na Europa e Estados Unidos. A agressividade da doença está a obrigar a transplantes de fígado em idades muito precoces, um procedimento raro até aqui.

Em Portugal, não havia, até esta quinta-feira, registo de casos, mas o reporte de crianças doentes em Espanha pôs médicos e autoridades de saúde de sobreaviso.

Os primeiros casos foram reportados no início do mês na Escócia. Ontem somavam-se 108 no Reino Unido e a infeção alastrou a vários países da Europa e Estados Unidos. No Reino Unido, oito crianças receberam um transplante de fígado, segundo o Governo britânico. Em Espanha, foi transplantado um bebé com 22 meses, contou ao JN, Rui Tato Marinho, diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais da Direção-Geral da Saúde (DGS).