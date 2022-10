Hepatite aguda infantil abranda mas continua por explicar

O surto de hepatite aguda de origem desconhecida já afetou mais de mil crianças em todo o mundo, mas está a abrandar. Na Europa registaram-se, até 29 de setembro, mais de cinco centenas de casos suspeitos e seis mortes. Portugal somou 26 casos, mais seis do que os reportados até agosto. Não houve óbitos nem transplantes. Seis meses depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciar o surto, a origem continua por desvendar. A relação com o adenovírus e com o desconfinamento pós-covid-19 continua a ser a hipótese mais sólida.

O último relatório do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) dá conta de 555 casos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças com menos de 16 anos em 22 países. A maioria das crianças tem cinco anos ou menos e 97 estiveram internadas em cuidados intensivos. Pelo menos 23 receberam transplantes de fígado.

Quase metade dos menores registados na Europa foi diagnosticada no Reino Unido (278), onde, em abril, foi dado o primeiro alerta para um crescimento anormal do número de hepatites agudas em crianças.