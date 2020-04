Histórias de quem perdeu a batalha contra a Covid-19

São vidas que a Covid-19 ceifou. Em pouco mais de um mês - o primeiro óbito relacionado com a pandemia em Portugal foi registado a 16 de março - o novo coronavírus matou 687 pessoas no nosso país. Os números aumentam de dia para dia. Mas estão longe de ser meras estatísticas. Cada um corresponde a uma vida que se perdeu. O JN quis dar-lhes rosto. Prestar homenagem a quem perdeu a batalha contra o vírus que transformou por completo o nosso quotidiano. E às centenas de famílias obrigadas a fazer um luto sem direito a despedida. As restrições impostas pela pandemia obrigam a funerais minimalistas. Nestes 55 rostos - dos 40 aos 99 anos de idade -, nas suas histórias, cabem as vidas de 687 pessoas.

