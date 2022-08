Hoje a favor, amanhã contra: as piruetas da regionalização

O enterro do referendo por Luís Montenegro foi só o último dos volte-faces do PSD e do PS.

O referendo à regionalização voltou a marcar passo depois de Luís Montenegro ter considerado uma "irresponsabilidade" a consulta popular que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa já tinham concordado fazer em 2024. O volte-face do novo líder do PSD é só mais um numa longa lista de 30 anos de piruetas sobre um tema que divide e a que não escapam os antigos primeiros-ministros Cavaco Silva e José Sócrates.

A madrugada de 28 de julho de 1994 marcou a mudança de posição de Cavaco Silva. Até então, o primeiro-ministro eleito com a regionalização no programa sempre dissera ser "a favor". Contudo, após uma longa reunião de madrugada na sede do PSD, argumentou o oposto. Afinal, a criação de regiões "aumentaria as desigualdades e as assimetrias" e criaria "uma nova e vasta classe política".