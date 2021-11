Homem de 70 anos morre engasgado em restaurante de Ponte de Lima

Um homem de 70 anos de idade morreu esta segunda-feira, engasgado num restaurante na vila de Ponte de Lima.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários locais, aquela corporação foi chamada ao estabelecimento, situado naa rua da Picota, cerca das 13.32 horas, para uma situação de "obstrução de via aérea", mas quando os meios chegaram à vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória.

O septuagenário encontrava-se a almoçar na esplanada do restaurante.

O óbito foi confirmado no local. Prestaram socorro dois operacionais com uma viatura dos Bombeiros, a VMER do Alto Minho e PSP.