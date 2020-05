Homem e mulher saltam grades e invadem Santuário de Fátima

César Castro Hoje às 21:48, atualizado às 22:35 Facebook

Um homem e uma mulher saltaram as grades e invadiram o Santuário de Fátima, esta terça-feira à noite. O recinto está fechado a peregrinos devido à pandemia da covid-19.

Pouco antes do início das celebrações desta noite - oração do Rosário e Procissão das Velas - um homem saltou as grades que vedam o Santuário de Fátima, foi alertado pelos seguranças do recinto mas correu em direção à Capelinha, explicou Carmo Rodeia, diretora de comunicação do Santuário.

O homem, que segurava um quadro com uma imagem religiosa, foi de imediato intercetado pelos seguranças e está neste momento retido à guarda da GNR, acrescentou Carmo Rodeia.

Segundo apurou o JN, o homem é presença habitual no Santuário e já tinha tentado entrar no recinto durante a tarde.

Há ainda registo de uma segunda pessoa, uma mulher, que surgiu atrás do homem com uma cruz e também entrou no recinto. Desconhece-se se há ligação entre os dois. A mulher também está retida na GNR.