Homenagem aos vendedores de jornais de todo o país

Dezenas de publicações e a maior distribuidora nacional de jornais e revistas unem-se para reconhecer e elogiar o trabalho dos "soldados de papel" na guerra contra o Covid-19, os vendedores que todos os dias levam a informação aos portugueses.

Várias editoras, em conjunto com a distribuidora VASP, publicam esta quinta-feira uma homenagem aos homens e mulheres que diariamente asseguram o acesso e o direito dos portugueses à informação.

São mais de nove mil os pontos de venda que fazem a distribuição de cerca de 4500 títulos, entre os quais jornais diários como o Jornal de Notícias, o Público ou o Correio da Manhã, aos quais se juntam também as mais diversas revistas.

"Informação credível. Este tem sido um dos 'bens' mais procurados pelos portugueses desde o eclodir da pandemia que está a aterrorizar o mundo. Hoje, a maior parte da imprensa escrita em Portugal, junta-se em uníssono para homenagear os seus "soldados": os vendedores de jornais e revistas que diariamente têm levado a informação aos lares dos portugueses", refere o comunicado da agência que criou a campanha.

"Se tivessem som, seria o de aplausos. Seriam palmas mais do que merecidas por quem desperta cedo todos os dias para que não falte informação essencial aos portugueses. Em cada ponto de venda que permanece aberto há verdadeiros soldados da notícia, os nossos soldados do papel. Firmes, corajosos, solidários neste momento. Porque sabem que a vida não pode parar. Juntos vamos vencer esta guerra. Mais uma vez, obrigado", acrescenta.

A campanha foi criada pela FCB Lisboa, que se associa também à iniciativa. "Que bom poder homenagear um grupo de trabalhadores tão importante para a indústria de comunicação como um todo. Fizemos este projeto com alma e coração", afirma Edson Athayde, CEO e Diretor Criativo da agência.

No total, 63 publicações nacionais de diferentes editoras - Blue Ocean, Cofina, Editorial Grupo V, Global Media Group, HOW, IFE Executive, Impala, Impresa, Masemba, Newsplex, Presspeople, Público, RBA, Sociedade Vicra Desportiva, TREZE7, Trust In News, Zero a Oito Marketing - associaram-se à ação.

A VASP é a empresa líder na distribuição de imprensa em Portugal e é detida em partes iguais por três dos maiores grupos de media escrita portugueses: Cofina Media, Global Media Group e Impresa.

À semelhança das farmácias e dos supermercados, também os pontos de venda de publicações mantém-se em funcionamento por prestarem um serviço essencial, o de informação.