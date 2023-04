Hortas caseiras desencadeiam corrida às sementes

Sofia Cristino Hoje às 19:08 Facebook

Aumento do preço dos vegetais leva mais pessoas a cultivarem legumes e frutos nas varandas de casa ou quintais de norte a sul do país.

A subida do preço dos vegetais e frutos, devido à inflação, tem levado ao aumento da procura de sementes, garantem vendedores em hortos e casas de plantas ouvidos pelo JN. Cada vez mais gente aproveita varandas e terraços para fazer pequenas hortas e há quem "transforme jardins em quintais". A plantação em pequenos espaços ganhou popularidade no início da pandemia de covid-19 e tem crescido. Ervas aromáticas, alfaces e tomates são os produtos mais procurados.

Beatriz Oliveira começou a plantar legumes há um mês na varanda do prédio onde vive, em Arroios, Lisboa. As cenouras e cebolas ainda estão a crescer e só as poderá comer "daqui a três meses", mas acredita que a horta caseira vai ajudar nas contas ao final do mês. "Ainda não tive poupança, mas a longo prazo vai compensar. Os preços dos legumes são muito exagerados e um pacote traz cem sementes e são baratas", diz a jovem que quer ter "mais cinco vasos com legumes e frutas".