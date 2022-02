Hortas comunitárias: comer o que a terra dá sem sair da cidade

Ana Correia Costa, Célia Domingues, Eduardo Pinto e Sofia Cristino Hoje às 13:09 Facebook

Espaços criados por autarquias para cultivo de produtos alimentares promovem agricultura biológica e o bem-estar dos novos hortelãos.

Um estudo que a Associação Sistema Terrestre Sustentável Zero fez, em 2017, revelou que tinham sido criadas hortas urbanas ou comunitárias em quase 60 concelhos de Portugal. Eram cerca de 70 hectares repartidos por talhões cultivados por 3700 hortelãos. Os dados não foram atualizados desde então, mas Pedro Horta, um dos responsáveis da Zero, admitiu ao JN que "devia ser feito outro inquérito para perceber o estado das coisas". Até porque, na altura, apurou-se que "havia muito interesse por parte de outros municípios em criar hortas".

No estudo, Guimarães, Funchal, Lisboa, Porto e Gaia eram os concelhos com mais área de hortas urbanas. Mas a adesão vai de norte a sul do país, e tanto acontece em concelhos mais urbanos, como naqueles que têm imensa área rural, como é o caso de Vila Real.