Hospitais aceitam autotestes mas não há quem os certifique

Inês Schreck - H.C. Hoje às 08:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Farmácias e unidades de saúde sem capacidade para validar a sua execução. Utentes perdidos estão a optar por custear testes rápidos nas farmácias. Governo paga mais para aumentar resposta.

As farmácias não têm capacidade para certificar os autotestes à covid-19 realizados pelos utentes, garantem as associações que representam o setor. São precisos recursos humanos e espaços dedicados para assegurar a supervisão e certificação dos autotestes e essa resposta nunca esteve prevista, alegam. Os hospitais também não estão a dispensar profissionais para essa tarefa, pelo que os utentes acabam por ficar impossibilitados de visitar os familiares internados ou têm de pagar testes do próprio bolso.

Apesar de as autoridades de saúde admitirem que os autotestes também são válidos para entrar em hospitais e lares, a alternativa não funciona para a maioria dos portugueses porque não há quem faça esta certificação. E, perante a corrida aos testes a que se assiste nas farmácias que fazem testes gratuitos, muitos utentes estão a recorrer a outras farmácias e laboratórios e a pagar entre 20 e 25 euros para visitarem os familiares.