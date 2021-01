Hospitais ajudam doentes a ultrapassar distância da família

Inês Schreck Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Serviços adquiriram "tablets" para videochamadas. Visitas são excecionais mas fazem bem aos internados e descansam familiares.

Luís segura no "tablet" e esconde a emoção por trás da máscara. Do lado de lá, de cara destapada, a mulher rasga um sorriso enorme. Ele está no piso seis, unidade de cuidados intensivos, ala covid-19, do Hospital de S. João. Ela em casa, sempre à espera que o telefone toque. Cara a cara trocam novidades, dizem graças para aliviar o pesadelo, reduzem distâncias e ansiedades. Numa altura em que há poucas visitas aos doentes, há exemplos por todo o país de hospitais que se organizaram para dar um "mimo" aos internados e às famílias. Faz bem a todos.