Hospitais batem recorde de gastos com medicamentos

Aumento da despesa hospitalar no ano passado foi o maior de sempre. Fatura disparou com novos fármacos, em especial oncológicos.

A despesa com medicamentos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) cresceu, no ano passado, 260 milhões de euros face a 2019. A fatura final em 2021 foi de 1558,7 milhões de euros, 20% superior à daquele ano pré-pandemia. Os fármacos inovadores, sobretudo na área da Oncologia, são os grandes responsáveis pelo aumento dos encargos.

O relatório de monitorização da despesa com medicamentos em meio hospitalar de dezembro do ano passado foi publicado recentemente pelo Infarmed e mostra a fatura acumulada de 2021, o ano com o maior aumento de despesa de sempre (15,8%).