Hospitais Beatriz Ângelo e Garcia de Orta com constrangimentos

Os constrangimentos em alguns blocos de partos e serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia continuam. Esta semana, segundo os dados atualizados esta segunda-feira no portal do Serviço Nacional de Saúde, nos hospitais Beatriz Ângelo e Garcia de Orta estão previstos constrangimentos entre sexta-feira e sábado.

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, terá a Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e o bloco de partos fechados entre as 8 horas de sexta-feira e as 8 horas de sábado. Já o Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai estar com o serviço de urgência encerrado entre as 8.30 horas de sexta-feira e as 8.30 horas de sábado.

O portal foi criado em meados de julho para as grávidas consultarem os horários de funcionamento dos serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia e dos blocos de parto. Esta segunda-feira à tarde, não é possível consultar informação sobre as unidades dos distritos de Braga e de Vila Real.