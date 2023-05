Hospitais cada vez mais dependentes dos privados

Equipamentos obsoletos e falta de profissionais dificultam resposta. Administradores pedem para se olhar a longo prazo.

Com equipamentos obsoletos e carência de profissionais de saúde, os hospitais do SNS não têm capacidade para dar resposta aos pedidos internos de exames e estão cada vez mais dependentes do setor privado, que nem sempre responde na quantidade e tempos desejados. Os atrasos prejudicam os diagnósticos e tratamentos dos utentes e têm impacto nas consultas e cirurgias.

Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), não tem dados que permitam dizer que a situação está pior do que em 2019, mas não tem dúvidas de que "não está bem". "Os hospitais têm recorrido ao privado de forma crescente nos últimos anos e muitas vezes o setor não responde nem na quantidade nem no tempo que desejaríamos", afirma o responsável, considerando que esta dependência de terceiros "é uma má estratégia".