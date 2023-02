Hospitais contrataram mais de 500 especialistas ao abrigo de novo regime

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) contrataram, até 14 de janeiro deste ano, 558 médicos especialistas ao abrigo do novo regime, publicado em diploma em julho do ano passado.

As especialidades que reuniram maior número de contratações foram medicina interna, pediatria, ginecologia e cirurgia geral. A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) foi ouvida, esta quarta-feira à tarde, na comissão de Saúde da Assembleia da República.

O diploma para estabilizar as equipas de urgência, publicado em julho do ano passado no mandato de Marta Temido, prevê que as administrações dos hospitais possam celebrar, sem necessidade de autorização, contratos de trabalho sem termo com médicos especialistas.